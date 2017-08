Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 2 août

À la Une du JIR ce mercredi 2 août, les MacronLeaks révèlent l'agacement de l'équipe En Marche quant aux élus réunionnais. Thierry Robert, notamment, inquiétait l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, qui craignait des dépenses inconsidérées du maire de St-Leu.



Le Quotidien titre sur le danger des écrans pour les enfants, qui y sont exposés. Les écrans (tablettes, TV, smartphones) présentent un danger d'addiction et de troubles du développement pour les petits.





Faits divers



L'autopsie pratiquée hier sur le couple retrouvé mort à la Ravine des Cabris confirme le meurtre conjugal suivi d'un suicide. Jean-Noël R. a tué sa femme Marie d'un coup de tournevis, avant de se blesser mortellement avec un couteau de cuisine.



Une femme s'est jetée du pont de la Rivière de l'Est en fin d'après-midi hier. Sa chute de 35m s'est vue amortie par des branchages, et la tentative de suicide s'est conclue par des blessures légères. Le peloton de gendarmerie de haute montagne l'a secourue en rappel, les forts vents empêchant toute intervention en hélicoptère.

Société



Un patient a obtenu réparation du CHU de Bellepierre. Opéré en 2012 pour des douleurs lombaires, des complications ont impacté son quotidien, sa vie sexuelle, notamment. L'expert en charge du dossier a estimé qu'un retard de diagnostic de 4 heures ne justifiait pas de cette requête, mais le tribunal a donné partiellement satisfaction au patient, condamnant le CHU à lui verser une somme totale de 23820 euros.



Économie



La Foir'Fouille de la Réunion est mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. Les magasins de St-Denis, St-Paul, et St-Pierre emploient une trentaine de salariés. Le dirigeant de l'enseigne franchisée, est optimiste quant à sa capacité à rembourser ses dettes.



Mail



