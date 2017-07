Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 19 juillet

"Le milliardaire s'offre la fournaise", affiche ce mercredi le JIR. "Ambassadeur de luxe pour l'IRT, Paul Allen, prince des geeks, a tout mis en œuvre - yacht, hélicoptères, jet privé - pour se payer une visite exclusive de notre volcan, dûment mise en ligne sur twitter…", précise le journal.



De son côté, le Quotidien consacre sa Une à l'admission Post-Bac en titrant "accueil garanti". "A l'Université de La Réunion on accueille tout le monde", poursuit le journal, invitant à découvrir "pourquoi" dans ses pages.

Faits-divers

Le conducteur qui a provoqué un accident mortel en roulant à contre-sens ce dimanche avait 4 grammes d'alcool par litre de sang. Pour rappel, il s'est tué dans l'accident et a causé la mort d'une petite fille de 10 ans.





Un impressionnant carambolage a eu lieu sur la route des Tamarins dans la nuit de dimanche à lundi. Le conducteur qui en est à l'origine était ivre. Il s'agit d'un policier qui rentrait de soirée.



Alors qu'un braquage a été perpétré dans la nuit de lundi à mardi sur la station Total de la Route des Tamarins, le montant du préjudice a été communiqué par Total. Il s'élèverait à 2000 à 3000 euros.

Economie/Société



"Un millier de planteurs en moins en 10 ans", indique le JIR. "Plus de 4 000 en 2005, ils étaient un peu moins de 3 000 en 2016."



Une méthode est à l'étude pour tenter de prévenir le suicide. Elle est menée sur les 4 départements d’outre-mer, avec un nouveau mode de prise en charge des personnes qui ont tenté de se suicider. Un protocole qui pourrait permettre de diminuer le risque de récidive par trois.

Politique



Un élu souhaite faire casser l'arrêté de création de la 25ème commune de l'île, rapporte le JIR. Il s'agit de l'adjoint au maire de Saint-Louis Abdoul Ghanty, qui a déposé un recours en annulation en mars dernier.





"Quatre sièges de sénateurs à renouveler" titre le Quotidien, consacrant une page entière à ces élections qui auront lieu en septembre prochain. 1362 grands électeurs de l'île désigneront les quatre sénateurs de l'île pour les six prochaines années.



