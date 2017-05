[REVUE DE PRESSE] Mercredi 17 mai 2017

Un aumônier musulman des prisons, Ajam Ahkoun, 68 ans, a été condamné à six mois avec sursis pour avoir tenté de faire parvenir des lettres d’un mari, incarcéré, à sa femme, également incarcérée, à la prison de Domenjod. Les deux ont interdiction de communiquer. Selon d’autres détenus, ce ne serait pas la première fois.



L’ancien détenu qui a asséné un coup de tournevis à un agent pénitentiaire du centre de détention du Port a été condamné à un an de prison ferme.



La compagne de Gérard Govindamal est en détention provisoire depuis le 5 mai dernier et elle y restera pour l’instant. Elle serait impliquée dans l’affaire du snack-bar du front de mer à Saint-Pierre.



Un jeune homme de 25 ans qui a séquestré et violenté sa petite amie de 17 ans le 7 avril dernier a été condamné à 18 mois de prison.



Société



Le CHU de Bellepierre a présenté son nouvel espace d’évasion pour les enfants malades hier. Il s’agit de la salle d’animation du service chirurgie infantile au 7e étage de l’hôpital ; un projet soutenu par l’association VMEH (Visite des malades dans les établissements hospitaliers).