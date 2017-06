Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 14 juin 2017

Pas de retraite bonifiée pour les gendarmes réunionnais : "Traitement de défaveur ?" lit-on à la Une du Quotidien ce mercredi. Deux d’entre eux s’expriment dans le journal.



Bonne nouvelle pour les voyageurs : c’est la fin du roaming. Les appels, sms et internet sont au même prix à La Réunion, en France et en Europe.



Faits Divers



Un scootériste d’une quarantaine d’années est décédé hier sur la route du littoral. Il aurait fait une sortie de route mortelle à l’issue d’un dépassement.





Un Portois a été condamné à un an de prison pour avoir agressé plusieurs policiers le 11 juin dernier, en leur donnant des coups de poings, en jetant de pierres et en proférant des menaces de mort. Embarrassé, il dit avoir été saoul.



Le corps d’un homme de 74 ans a été retrouvé dans un fossé à Terre-Sainte lundi. La thèse de la chute est pour le moment privilégiée, selon le Quotidien.



Une femme de 29 ans est portée disparue depuis lundi à Saint-Benoît. Sarah est entrée en contact avec les gendarmes et affirme avoir été kidnappée. Les autorités restent prudentes mais ont lancé un avis de recherche.



68 tonnes de déchets toxiques (batteries usagées, pièces automobiles et déchets ferreux) qui devaient partir pour l’Inde n’ont pu être envoyées, à cause de leur illégalité.



Politique



Sandra Sinimalé appelle à voter "massivement" pour Thierry Robert au second tour des législatives.



Jean-Hugues Ratenon, candidat de Rézistans’ qui a reçu le soutien du PS, appelle à faire barrage "au clan des Virapoullé et Gonthier".



Economie



Les dentistes maintiennent leur mouvement pour protester contre la baisse de leurs remboursements. Ils ont déposé une motion en préfecture hier.



La grève d’environ 40% des salariés de Groupama OI se poursuit se mercredi. Ils réclament des augmentations de salaires et une prime d’intéressement. Zinfos974 Lu 466 fois



