[REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 septembre 2017

À la Une des journaux ce mercredi, la manifestation contre la réforme du Code du Travail d’Emmanuel Macron. Entre 1500 et 2000 personnes étaient dans la rue de Paris à Saint-Denis. D’autres syndicats ont rejoint l’intersyndicale CGTR-FSU-Unef.



Faits Divers



Devant les Assises hier, le mari accusé d’avoir violé et torturé sa femme pendant plusieurs années a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il ne reconnaît aucun fait et se fait même passer pour la victime mais les jurés n’y ont pas cru.

Un motard a été grièvement blessé hier soir à Saint-Denis dans une collision avec une voiture, nous apprend le Quotidien. Il a été évacué au CHU de Bellepierre.



Économie



Les ouvriers de la Nouvelle route du littoral étaient en grève depuis lundi pour réclamer une prime mensuelle de 400 euros. Le Quotidien affirme que dans un communiqué, les salariés constatent que la cadence des trois derniers mois s’est accentuée. Un accord a été trouvé et la grève levée hier.



La Banque européenne d’investissement est de retour à La Réunion. Avec la Région, le coup d’envoi d’un fonds doté de 50 millions d’euros a été lancé. Objectif : permettre à un millier de TPE-PME locales de lever 108 millions de prêts ou en fonds propres d’ici 2023.

Un prêt de 25 millions d’euros remboursable sur 10 ans a aussi été accordé à Telco OI qui exploite les marques Free et Only.



L’aéroport Roland Garros refait peau neuve cette année. Les passagers au départ de l’île profiteront depuis hier de contrôles de police plus aérés et de 2,5 fois plus d’espace duty-free à l’étage de l’aérogare.



Société



Les Journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end, les 16 et 17 septembre. Musées, bibliothèques et lazaret s'ouvrent au public pour cette 34e édition.



