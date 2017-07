Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 12 juillet 2017

Les journaux annoncent la fin de la grève des planteurs et ce que plusieurs mois de conflit leur ont permis d’obtenir : une revalorisation de 3 euros par tonne de canne pour les petits planteurs, entre autres. L’avenant à la convention canne 2015-2021 a donc été signé.



Faits Divers



Un agriculteur de Sainte-Anne comparaissait devant le tribunal correctionnel hier pour travail dissimulé, aide au séjour irrégulier d’étrangers en France et traite d’être humains, lit-on dans le Jir. Selon lui, les Réunionnais seraient "fainéants et les Mauriciens sales". Il a été condamné à deux ans de prison et 45.000 euros d’amende.



Le Parquet national financier prendra en charge seul la direction de l’enquête sur la construction et le financement d’un ensemble hôtelier de luxe à Saint-Philippe, nous apprend le Quotidien. Il y a des soupçons d’escroquerie et de blanchiment d’argent en bande organisée.



Un homme de Saint-Joseph a été condamné hier pour maltraitances à l’encontre des enfants de sa compagne âgés de 6 à 7 ans. Le plus jeune a reçu des coups de bar de fer. Il écope donc d’une mise à l’épreuve de six mois.



Selon le Jir, une enquête judiciaire est en cours pour harcèlement et discrimination au sein de la mairie du Tampon.



Société



Le Quotidien affirme qu’un important foyer de dengue vient de se déclarer à Saint-Gilles. Depuis le début de l’année, 54 cas autochtones ont été recensés dans l’île.



Les politiques ont rendu hommage hier à Hilaire Maillot, ancien maire de Salazie décédé lundi. Homme et responsable public respecté, selon le Quotidien, il était "parti de rien". Zinfos974 Lu 443 fois



