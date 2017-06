Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 juin 2017

Le 17 juin, Dimitri Payet sera de retour dans son ile pour un match de gala. Le JIR s’est entretenu avec le numéro 10 de l'équipe de France et de l'OM. "Double dix de coeur", à la Une du journal.



Le Quotidien consacre sa Une à "Albert Henri poète candide". L’agriculteur de Salazie, auteur de "Papangue, l’âme d’Anchaing" a composé plus d’une trentaine de poèmes qu’il souhaiterait rassembler dans un recueil.

Faits-divers



Vos deux journaux reviennent sur l’accident de dimanche soir sur la RN1 au Port. La collision entre deux motos a fait une victime. "L’imprudence et la vitesse" seraient à l’origine de l’accident mortel, indique le JIR. "Une analyse toxicologique devrait avoir lieu dans les jours qui viennent", précise le Quotidien.



640 véhicules contrôlés, 475 infractions constatées, 40 permis retirés. "C’est presque heureux si le week-end de la Pentecôte a seulement fait un mort sur les routes de l'île", commente le JIR.



Les propriétaires des appartements de la résidence Antony s’inquiètent d’un "possible conflit d’intérêt" dans l’affaire qui les opposent à Thierry Robert. Un courrier a été envoyé au nouveau ministre de la Justice, François Bayrou.

Social



Mobilisation des planteurs ce mardi matin avant la réunion de CPCS de cet après-midi à la direction de la DAAF, rappelle le JIR. Une opération escargot est prévue de l’usine de Bois Rouge jusqu’à la préfecture. Les planteurs demandent une revalorisation du prix de référence de la tonne de canne.



Société



Des milliers de fidèles ont célébré, hier la Pentecôte sur l’esplanade du Chaudron. "Amour, solidarité, et partage ont été les maîtres mots de l’homélie de Monseigneur Aubry", écrit le Quotidien. Zinfos974 Lu 754 fois



