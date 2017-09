Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 5 septembre 2017

Les ravages du syndrome d’alcoolisation foetale à la une du Quotidien ce matin. "L’autre fléau réunionnais" titre le journal, à l’occasion de la semaine de prévention du SAF. tous les deux jours, un enfant naît avec une malformation.



À la une du Jir, l’auteur Olivier Fontaine sort "le livre choc" de l’Histoire de la Réunion et des réunionnais, bousculant les idées reçues sur les périodes sombres du peuplement de l’île.



Faits-Divers



Depuis hier, s'est ouvert le procès d'Evan Pitreboth, accusé d’avoir poignardé Geoffrey Duterque le 25 octobre 2015, sur le front de mer de Saint-Pierre. Le coup mortel a été porté alors que les deux hommes venaient séparer un ami commun pris dans un ralé poussé. Un malentendu sur fond d’alcool serait à l’origine de ce drame.



Après un an et demi de mutisme, Fabien Clain, le Réunionnais qui a prêté sa voix à l’État Islamique rompt le silence selon le Jir. Il aurait publié deux nouveaux discours, prônant le jihad à la fin du mois d’aout.



Deux hommes ont été placés en garde à vue après le braquage de la boutique de rachat d’or à Saint-Louis. Habitant dans le quartier, ils ont été interpellés hier matin.



Société



La manifestation du secteur du BTP devrait débuter aujourd’hui. Le secteur se dit sinistré suite à la baisse des commandes publiques et patrons et salariés sont appellés à manifester par l’intersyndicale.



Dans le Jir, Après 20 ans de recherche, le docteur en histoire et diplômé de l'Université de La Réunion, Olivier Fontaine, revient sans complexe et sans tabou sur les 350 ans d'histoire de La Réunion. Un «pavé dans la marre» selon son éditeur, qui pourra tour à tour choquer, énerver ou simplement surprendre. Au-delà des clivages, l'auteur revendique une démarche rigoureusement scientifique.



