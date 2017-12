Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 5 décembre 2017

À la une du Journal de l’île ce mardi, la pénurie d’anesthésistes au CHU Felix Guyon. "Patients en souffrance" titre le journal. Le bloc va fermer 340 heures en décembre. Sur 21 anesthésistes, seuls 12 sont en poste.



À la une du Quotidien, la mobilisation autour du Théléthon. L’organisation espère que les 8 et 9 décembre cette cause mobilisera à nouveau les réunionnais contre les maladies génétiques.

Faits-Divers



Un père de famille violent a été condamné hier par le tribunal correctionnel. Mis en cause pour des violences volontaires sur sa concubine, Irfaan Ahmod Ali a été condamné à un an de prison dont six mois ferme avec maintien en détention.



Un policier saisit le tribunal administratif et se demande pourquoi sa hiérarchie ne l'a pas promu alors qu'il figurait en tête du tableau d’avancement cette année. L'agent au parcours sans faute crie à l’injustice. Cela fait douze ans que ce policier basé au Chaudron est en position d’être promu.



Soupçonnés de fraude fiscale, le président de la fédération nationale des transports, Jean-Bernard Caroupaye et sa femme sont jugés aujourd’hui. Ils auraient fraudé le fisc entre 2010 et 2012, pour une somme de 2,5 millions d’euros

Société



Après le Port, c’est à Saint-André que le deuxième Burger King de l’île a été inauguré hier soir. Patron de l'enseigne, Philippe Lariche compte détrôner McDonald's dès l'année prochaine en créant une centaine d'emplois supplémentaire au passage.



Après une réunion entre la direction et les syndicats, la suppression de 150 postes au CHU a été confirmée.Les postes touchés par ce plan social concernent des départs à la retraite non remplacés et le non-renouvellement des CDD.



Confronté à la fuite des médecins anesthésistes, le bloc opératoire du CHU Félix-Guyon va fermer 340 heures au mois de décembre. L’hôpital a dû sortir le chéquier pour convaincre des remplaçants de venir dès le mois de janvier. L.G Lu 359 fois





