[REVUE DE PRESSE] Mardi 4 juillet 2017

14 578 véhicules neufs ont été vendus depuis le début de l’année à La Réunion, soit en moyenne 126 par jour ouvré, indique le Quotidien. Le marché automobile ne connait pas la crise. "Comme sur des roulettes", à la Une du journal. Peugeot, Renault, Citroën dans le Top 15 des marques de voitures les plus vendues.



Le JIR consacre sa Une au conflit qui oppose planteurs et industriels. La pression devrait monter encore d’un cran ce mardi après un nouvel échec des négociations. 1,30 euro de plus par tonne de canne proposé par Tereos contre 6 demandés par les trois syndicats de planteurs. "Situation explosive", à la Une du journal.

Faits-divers



L’autopsie pratiquée, hier matin, sur le corps de Ziyaad P. révèle que le Mauricien de 36 ans est décédé "sous une avalanche de coups". "L’agression a été si violente que le légiste n'a pas pu déterminer lequel de ces coups avait été fatal à la victime", écrit le JIR. "Le suspect aurait tenté de se débarrasser du corps de plusieurs façons", relève le Quotidien.



Le dispositif de recherches mis en place pour retrouver Mathieu Caizergues a été levé. Le gendarme mobile a disparu depuis le 23 juin dernier. Les moyens mobilisés dont l’équipe cynophile n’ont pas permis de retrouver sa trace, indique le JIR.



Le jeune conducteur de 22 ans, qui a mortellement percuté samedi soir un piéton du côté de Grands Bois, a été mis en examen pour "homicide involontaire", indique le Quotidien.

Social



Mobilisés hier après-midi, les pompiers du Tampon promettent de nouvelles opérations escargot. Un préavis de grève devrait être déposé ce mardi matin.



Economie



Free débarque à La Réunion. Le patron du groupe Iliad, Xavier Niel, est venu en personne l’annoncer aujourd’hui à Saint-Paul. Pour "quel prix et quel débit?" s 'interroge le Quotidien. "SFR et Orange, vont devoir faire face à un cyclone", écrit le JIR. Les tarifs seront présentés ce matin. Zinfos974 Lu 614 fois



