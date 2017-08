Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 29 août 2017

Le Quotidien propose un palmarès des compagnies aériennes les plus confortables en classe éco. Un critère à prendre en compte après 12 heures de vol entre La Réunion et Paris. "Les Réunionnais voyagent plus serrés ", à la Une du journal. Avec plus d'un million de passagers par an, les compagnies misent sur le prix au détriment du confort.



Dans le cadre d’une enquête relative à des faits de moeurs, la police de St-Pierre a, hier, diffusé un appel à témoins pour tenter d’identifier des personnes photographiées à leur insu. Des images retrouvées dans l’ordinateur d’un homme soupçonné d’avoir commis une série de viols. " Appel à témoin pour aider la Police", à la Une du JIR.

Faits-divers



Un St-Paulois de 44 ans a, hier, été placé en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir joué un rôle dans le décès de son frère. Selon des témoins, les deux hommes se seraient battus peu avant le drame.



Un an de prison dont 6 mois avec sursis pour conduite en état d’ivresse. Une dixième mention pour ce Tamponnais d’un trentaine d’années qui comparaissait une nouvelle fois devant la justice hier. Lors de son interpellation, l’homme présentait plus de 2,20 grammes d’alcool dans le sang, note le JIR et le Quotidien.



Les recherches pour tenter de retrouver le corps du St-Paulois de 27 ans, emporté par une vague, ont été stoppées hier. Un important dispositif avait été déployé depuis dimanche. La police prend la suite judiciaire des recherches.

Economie



Dossier aérien également dans le JIR. L’interview de Marc Rochet, PDG de French Blue est à retrouver dans les colonnes du journal qui a testé un vol à bord de l’A350.



Politique



Les sénatoriales approchent à grands pas. A gauche de l’échiquier politique, les discussions sont engagées. Le conseil fédéral du parti socialiste se réunit ce soir et doit se décider, indique le Quotidien. "Le PS balance entre le PLR et LPA".

