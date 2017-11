Revue de presse REVUE DE PRESSE] Mardi 28 novembre 2017

Du nouveau chez les turfistes. Le PMU lance un nouveau jeu, le Super 4. Le parieur doit ainsi trouver l’ordre d’arrivée des quatre premiers chevaux. L’objectif:" dynamiser les prises de paris sur les petites courses", explique le Quotidien. "Le PMU sort la cravache", à la Une du journal.



"Agamemnon a dit 'oui' ", titre le Journal de l’île. La cérémonie de mariage entre l'un des plus vieux détenus de France et Nadège a eu lieu hier à 14H au centre de détention du Port. "Casanova a même versé une petite larme de joie", a confié un invité au JIR.

Faits-divers



Ses seuls mots ont été pour exprimer sa honte, indique le JIR. Hier, s’est tenu la première journée du procès d’un Salazien de 32 ans accusé d’avoir violé sa mère. "Comment une telle horreur peut-elle être commise et deux fois répétées?", interroge le Quotidien. Le verdict est attendu aujourd’hui.



La mère de Mathieu Caizergues, le gendarme disparu depuis le 23 juin, offre 3 000 euros euros de récompense à la personne qui la mènera à son fils. "Dans tous les cas de figure, elle veut savoir ", a confié Delphine Caizergues au JIR.



"La victime était l’agresseur". Août dernier, un jeune homme est retrouvé inconscient et en sang sur le front de mer de St-Pierre. Suite à un appel à témoins relayé sur les réseaux sociaux par la famille, un homme s’est présenté au commissariat. Il s’avère que la victime est en fait à l’origine de la bagarre sur fond d’alcool. Pour se défendre, l’homme lui a donné un coup de poing qui a fait chuter le jeune sur le trottoir. L’homme pris pour son agresseur a appelé les secours, explique le Quotidien.

Social



La direction du CHU et l’intersyndicale avait rendez-vous,hier, pour faire le point avant le passage devant le Copermo. Selon le JIR, la suppression de postes est l’option privilégiée par la direction. "L’hôpital de Cilaos pourrait également fermer".



Economie



La CCI de La Réunion accueillait, hier, une délégation d’acteurs touristiques de Vendée, là où est installé le Puy du Fou. Le concept séduit au niveau local, indique le Quotidien.

