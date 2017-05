Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 23 mai

"Agression filmée d'un prof par quatre collégiennes", affiche ce mardi le Journal de l'Ile. Les faits se sont déroulés au lycée Paul Hermann, à Saint-Pierre. "Le professeur d'EPS s'est contrôlé et n'a pas cédé à des violences qui lui ont valu 3 semaines d'ITT", précise le JIR.



De son côté, le quotidien fait sa Une sur le Baccalauréat et titre "Déjà dans le bain du bac". "Les oraux se sont déroulés hier. Une mise en bouche avant les épreuves écrites, à partir du 15 juin", souligne le journal.

Faits-divers

L'établissement Bambou Bar de Boucan Canot a été la cible d'une attaque à main armée. Plusieurs milliers d'euros ont été volé.





La petite fille de 15 mois qui était tombée dans une piscine et avait été secourue en arrêt cardio-respiratoire ce dimanche n'a pas survécu.

Société

Le mouvement social entamé jeudi dernier par des salariés d'Hydrô Réunion se poursuit, indique La Quotidien.



Santé

"Surpoids et obésité : de plus en plus de Réunionnais concernés", titre le JIR, qui précise que "les enfants sont particulièrement touchés" et que les chercheurs tentent de combattre ces fléaux.



"Tabac: une campagne combat les idées reçues", peut-on encore lire dans le JIR. "Que vous soyez jeune, sportif, que vous fumiez peu, il n'y a pas de tabagisme sans risque. Contrairement aux idées reçues, fumer est dangereux pour votre santé, quelles que soient vos habitudes quotidiennes", souligne le journal.



