Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 22 août 2017

Le Quotidien consacre sa une du jour au témoignage de Laurent, un motard qui a perdu sa jambe en janvier dernier après avoir percuté un véhicule. Le motard, mais également sa compagne, font part de leur parcours de combattant pour continuer à mener leur vie d’avant : "Laurent et Ericka ont su transformer cette douloureuse épreuve en force".



De son côté, le JIR revient sur "la nuit des longs couteaux" à droite pour les prochaines sénatoriales. Une droite qui se dirige "difficilement vers une liste d’union" à en croire le média, qui nous apprend que Nassimah Dindar et Jean-Louis-Lagougue "pourraient finalement mener une liste commune".



FAITS-DIVERS



"110 kilos de viande avariée découverts dans un restaurant" (JIR) : Carton rouge pour cette enseigne située à Langevin. Lors d’un contrôle de la Daaf et des gendarmes effectué le week-end dernier, ils ont retrouvé 110 kilos de viande avariée au "Karabar". Si ce type de contrôle "n’est pas rare à La Réunion" indique le média, "une telle découverte dans les cuisines d’un seul et même restaurant est plus troublante". L’enseigne a été fermé jusqu’à nouvel ordre par les autorités.



L’autopsie menée hier sur le corps de l’automobiliste qui a perdu la vie samedi soir dans un radier proche de la cascade Niagara a bien confirmé la mort par noyade de la victime. Pour l’heure, la piste accidentelle reste privilégiée par les enquêteurs nous apprend Le Quotidien, "en attendant le résultat des analyses toxicologiques".

ÉCONOMIE



Quelques semaines après son arrivée dans le ciel réunionnais, French Blue a déjà bousculé le marché aérien. En un mois, la compagnie du groupe Dubreuil a raflé 15% de parts de marché, laissant présager de prochains mois difficiles pour la concurrence. Sur la saison, c’est Corsair et Air France qui souffrent le plus de l’arrivée de French Blue, perdant pas moins de 5% de clients sur la ligne Paris-Réunion par rapport à juillet 2016. Air Austral perd quatre points et XL Airways un point. Depuis le début de l’année Air France reste leader sur la ligne Paris-Réunion avec 35% de parts de marché. La compagnie réunionnaise Air Austral reste accrochée à la seconde place (33%), suivie de Corsair (20%) et de XL Airways (7%). Zinfos974 Lu 450 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 21 août 2017 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 20 août