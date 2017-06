Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 20 juin

"NRL : derrière l'enquête", affiche ce mardi le Journal de l'Ile, qui indique présenter un dossier exclusif sur "les barbouzes". "Espionnage, cambriolages, écoutes illicites : tous les moyens sont bons pour instrumentaliser la justice dans une enquête alimentée et entretenue à des fins commerciales par des anciens de la DGSE reconvertis en barbouzes privés" est-il indiqué en première page.



De son côté, le Quotidien consacre la Une aux nouveaux élus qui se préparent à rejoindre l'assemblée nationale, en titrant "Les sept vérités de nos députés". Le journal indique qu'ils y confient leurs ambitions pour La Réunion.

Faits-divers

Dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les marchés de la NRL, les enquêteurs du parquet national financier arrivés hier à La Réunion vont procéder à partir d'aujourd'hui à des auditions d'élus régionaux et d'administratifs.



Suite à l'attaque de squale sans gravité qui a eu lieu ce dimanche aux Roches Noires, des analyses ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'un requin bouledogue de 2 mètres. Alors que le filet n'était pas opérationnel (le drapeau rouge était hissé), les responsables de la sécurité réfléchissent aux travaux à entreprendre.



Le corps d'un pêcheur d'une quarantaine d'années a été retrouvé hier à Saint-Leu. Les examens ont permis de déterminer que le décès avait été causé par une chute dans les rochers.

Economie

Malgré l'importante grève de janvier, les comptes d'Air Austral sont au vert pour cette année. Toutefois, les perspectives sont moins bonnes pour l'année à venir.



Social

Après sept jours de conflit social, la grève a pris fin chez Groupama. La CGTR et la CFDT ont tout deux signé un protocole d'accord avec la direction, séparément.





Le nouveau projet de valorisation du golf de l'Etang-Salé suscite la controverse. Il "laisse sceptique une bonne partie des golfeurs ainsi que l'éleveur Nicolas Adécalom", rapporte Le Quotidien.



