[REVUE DE PRESSE] Mardi 19 septembre 2017 Le Journal de l'Ile met l'accent ce mardi sur l'utilisation des téléphones portables chez les plus jeunes et étudie la question de sa "prohibition" au collège. Un projet que tentera de faire accepter le ministre de l'Education nationale à la rentrée 2018.



Le Quotidien fait un focus sur l'éternel problème d'immigration clandestine entre les îles des Comores et le département de Mayotte avec l'annonce de la délivrance gratuite des visas entre les îles. Une mesure de l'Etat français qui espère ainsi endiguer les passages illégaux.

Faits divers



Vanessa Miranville a été entendue en audition libre hier par les gendarmes de Saint-Paul à la suite de plaintes pour harcèlement moral de trois cadres de la commune. Ces derniers estiment avoir fait les frais de règlements de comptes politiques. La maire de La Possession a été entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Denis.



Jean-Philippe Dubary repart en prison. Surpris jeudi dernier vers 21H sur un scooter et sans casque, il tente de se dérober aux gendarmes. Interpellé, le motard de 40 ans profère des menaces à l'encontre des représentants de l'autorité publique. Même accueil est réservé au personnel de l'hôpital de l'Est où il est accueilli ce soir-là. Présenté devant le tribunal hier, il écope de huit mois de prison ferme. Une douzième condamnation pour ce qui le concerne.



Accusé de viol par une cousine éloignée, un quadragénaire est entendue depuis hier dans les locaux du commissariat de Saint-André. Les faits supposés remontent à trente ans, alors que la victime était elle-même mineure.

Société



Il n'est pas passé inaperçu, et c'est d'ailleurs le but voulu par les autorités en charge de la sécurité routière. Un radar pédagogique nouvelle génération a été installé sur la quatre voies des Tamarins à hauteur du Portail Saint-Leu la semaine dernière. Sa caractéristique : il affiche votre plaque d'immatriculation lorsque vous êtes repéré en excès de vitesse. Dissuasif ?



Economie



Le maire du Tampon dévoile les contours de son ambitieux projet de Parc du Volcan à la Plaine des Cafres.Golf de niveau international, 90 chambres en écologes 4 étoiles, une hélistation, un amphithéâtre... Un projet à découvrir en feuilletant le JIR de ce mardi.



Politique



Evoquées durant la campagne de la présidentielle par le candidat Macron, les Assises de l'Outre-mer se tiendront bien en octobre. Ce temps fort politique qui doit faire l'état des lieux des problématiques ultra-marines se déroulera sur quatre à six semaines. Grande nouveauté : la population devrait être consultée après la mise en place d'ateliers devant faire émerger des propositions.

