[REVUE DE PRESSE] Mardi 18 juillet

"150.000 Réunionnais paieront moins" affiche ce mardi le JIR, qui consacre sa Une à la réforme de la taxe d'habitation.



"Interdits de vacances" titre de son côté le Quotidien. Alors qu'un couple de touristes réunionnais voulait faire Tana-Tulear à vélo, ils se sont fait enfermés dans un réduit de l'aéroport d'Ivato avant d'être expulsés pour "insolence à fonctionnaire d'Etat".

Faits-divers



Le conducteur qui roulait a contre-sens ce dimanche à Bras-Panon et a provoqué un accident mortel était alcoolisé. Un automobiliste avait tenté de le stopper après un premier choc, mais le chauffeur a repris sa route, se tuant et tuant une petite fille de 10 ans.





Un homme avait tenté de se faire passer pour la victime après avoir provoqué un accident lorsqu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool. Il a été condamné à six mois de prison dont trois de sursis ainsi qu'à la suspension de son permis et une amende.



Société

"Une campagne sucrière à flux tendu", titre le journal de l'île. "Alors que les prévisions sont bonnes, la campagne ne devra pas connaître de temps morts pour éviter des pertes en fin d’année", écrit le journal. "La campagne sucrière attend les coupeurs", affiche le Quotidien.



Politique



"Bareigts a pris ses distances" affiche le JIR, "Le "gros trimestre" d'Ericka Bareigts", titre le Quotidien, alors que la femme politique fait le point sur l'actualité.





Alors que la réforme de la taxe d'habitation va permettre à de nombreux ménages de payer moins, les maires de La Réunion réclament une compensation intégrale de la perte qu'elle entraînera. Les gendarmes de La Réunion seront commandés par un général deux étoiles. Une première, fait savoir le journal de l'Ile.



