[REVUE DE PRESSE] Mardi 16 mai 2017

À la Une des journaux ce mardi matin : le nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, maire du Havre de droite. Un appel du nouveau gouvernement aux élus Les Républicains ? Trois candidats aux législatives à La Réunion ont été investis par la République En Marche : Carine Garcia (3e circonscription), Anaïs Patel (4e) et Monique Orphé (6e). La candidature de Lépoldine Settama (5e).



Faits Divers



Un conflit de voisinage a fini en coup de couteau dimanche soir au Tampon. Un homme de 29 ans est soupçonné d’avoir porté deux coups de couteau à un autre, âgé de 51 ans. Il a été placé en garde à vue.



Une cyberattaque a touché le monde entier, selon le Jir. 150 pays et 200.000 personnes ont été affectés. La Réunion a aussi connu quelques cas qui ont été déclarés et maîtrisés. Il s’agit d’un logiciel malveillant, le "WannaCrypt".