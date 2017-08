Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 15 août

Le Quotidien consacre sa Une à la rentrée scolaire. 2 100 contrats aidés ont été débloqués mais compliqué d’ici vendredi de tous les attribuer, explique Stéphane Fouassin, président de l’Association des maires de La Réunion. " Recrutement en panne", titre le journal.



Le JIR revient sur les émeutes de dimanche au Chaudron. Des policiers légèrement blessés et des milliers d’euros de dégâts, un policier témoigne dans les colonnes du journal d’ "un gros malaise". "On a dû fuir… ", à la Une du JIR.

Faits-divers



L’origine de l’incendie dans un appartement de la ZAC " Portes des Salazes" à St-André est accidentelle. Les pompiers ont, hier, rapidement pu maitriser les flammes. Un enfant aurait joué avec des allumettes sur un canapé, indique le JIR.



Un entraineur de tennis a perdu la vie ce samedi, écrasé par un poteau. Un accident tragique qui " pose la question de la sécurité des équipements sportifs municipaux", écrit le Quotidien.



Une plainte a été déposée contre le conducteur de la BMW qui s’est encastré vendredi soir dans un pizzeria de Trois-Mares et a percuté deux clients. Le pizzaïolo, encore choqué décrit le JIR, estime les dégâts matériels à une vingtaine de milliers d’euros.

Société



Le CRA expérimente depuis juillet dernier de nouveaux moyens pour lutter contre le risque requin. Un faux requin sert ainsi de leurre pour des tests de drone, indique le Quotidien. Il sera également mis à l'épreuve de ballons.

