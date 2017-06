Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 13 juin 2017

"Cherche électeurs désespérément" : Le Jir fait sa Une sur l’abstention au 1er tour des législatives. 65% des électeurs inscrits n’ont pas voté. Et ce sera peut-être pire ce week-end, notamment avec la Fête des Pères…



7000 élèves ont été privés de visite médicale, selon la Une du Quotidien, faute de médecins en nombre suffisant en primaire. Des troubles parfois graves ne sont ainsi pas détectés.



Faits Divers



Dans le Jir, on apprend que le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a été sanctionné pour la non-reconduction des contrats de 55 anciens employés communaux, sans raison. Une enquête pénale est en cours.



Un Bénédictin a été condamné pour violences sur sa compagne lorsqu’il boit. Une peine de six mois d’emprisonnement et la révocation de son sursis de quatre mois ont été requis. Il a dix jours pour faire appel.



Le corps d’un homme de 74 ans a été retrouvé hier à Terre-Sainte, en contre-bas d’un chemin. Il a été découvert par son fils.



Selon le Quotidien, Jean Bernard Gonthier, président de la Chambre d’agriculture, et Frédéric Vienne, président de la FDSEA, ont été convoqués au tribunal de Saint-Pierre, suite aux blocages de l’usine du Gol la semaine dernière. Mais l’assignation avait été annulée par Tereos pendant le week-end ; les planteurs n’avaient pas été prévenus.



Politique



Les journaux reviennent sur le 1er tour des législatives : abstention, sept duels au second tour et la défaite du PS malgré la victoire d’Ericka Bareigts… Aucune consigne de vote n’a encore été donnée.



Economie



Le Jir revient sur l’arrivée de French Blue à La Réunion et des économies de plus de 600 euros pour une famille de quatre sur un Réunion-Paris aller retour. De quoi inquiéter la concurrence.



Une partie des salariés d'Orange est en grève ce mardi, devant les locaux du Chaudron. Le syndicat FOCom demande l'embauche de 20 personnes pour pallier les nombreux départs.



