[REVUE DE PRESSE] Mardi 11 juillet 2017

Faits Divers



L’autopsie du corps de Julian Robert, 31 ans, retrouvé au Maïdo dans la nuit de vendredi à samedi dernier, a révélé que sur les quatre coups de couteau, deux ont pu provoquer la mort.



Le trafiquant arrêté avec plus de 500 g de cocaïne a été condamné à 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende douanière.



La "mule" interpellée avec plus de 500 grammes d’héroïne et 16 kilos de cannabis dans sa valise a été placé en détention provisoire.



Économie



Le Jir rappelle que la campagne sucrière doit débuter d’ici lundi dans l’Est si la filière ne veut pas des pertes en fin d’année.



Pôle Emploi et l’Adecco, qui propose des candidats adaptés aux exigences des entreprises, ont signé hier une convention de partenariat.



Société



La commune du Tampon a décidé de garder la semaine de quatre jours pour les écoles.



Le Quotidien raconte l’histoire d’un père et son fils de 11 ans qui ont atteint le sommet du Mont-Blanc. À l’âge de sept ans, Lucas Dubesset gravissait déjà le Piton des Neiges.



Dans le Jir, la prise de fonction du nouveau préfet, Amaury de Saint-Quentin, le 24e de La Réunion, hier. Né d’une mère australienne à Sydney, ce préfet est passionné du surf, raconte le journal.