Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 1 août





À la Une du JIR ce matin, un drame conjugal à la Ravine des Cabris, où deux corps sans vie ont été retrouvés. Un sexagénaire aurait tué sa femme, avant de la rejoindre dans la mort.



Le Quotidien quant à lui, titre sur le contrôle technique des voitures, dont le prix et les critères d'évaluation vont être revus à la hausse en 2018.



Faits divers



Un saint-leusien de 61 ans a provoqué un accident de la route sans gravité samedi. Il était jugé en comparaison immédiate hier, pour conduite en état d'ivresse. Récidiviste, il écope d'un an de prison, son attitude agressive envers l'autre automobiliste n'ayant sans doute pas incité le juge à la clémence.



Un jeune homme de 21 ans, qui avait poignardé un homme il y a un an, reste en prison. Ainsi en a décidé le juge des libertés et de la détention. Il attendra son procès pour avoir poignardé par neuf fois dans le dos l'amant de sa soeur. Il assure avoir voulu la défendre d'une agression sexuelle.











Société



Le syndicat Unité SGP Police FO a été reçu hier par le préfet Amaury de Saint-Quentin. Un premier contact qui fut l'occasion pour les policiers d'évoquer l'augmentation des violences envers les forces de l'ordre.



La campagne sucrière a commencé dans le Sud, l'usine du Gol a démarré hier, et fonctionnera 24/24h, 6/7j. Les planteurs se pressent à l'entrée de l'usine pour y apporter leur canne fraichement coupée. Zinfos974 Lu 256 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 31 juillet [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 juillet 2017