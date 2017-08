Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 août

"La Réunion veut du bio dans son assiette", affiche ce lundi le JIR. "Le marché bio est en pleine expansion dans l’île. Les enseignes spécialisées se multiplient", indique le journal.



De son côté, le Quotidien consacre sa Une à Miss Réunion, qui dresse son bilan d'une année de règne. "Je suis restée la même" assure la reine de beauté qui rendra bientôt sa couronne.



Faits-divers

Un accident mortel a eu lieu à Manapany, sur la RN2, dans la nuit de samedi à dimanche. Un groupe revenait d'un mariage en minubus lorsqu'il a été heurté par une voiture qui arrivait du sens inverse. Un homme de 37 et décédé et sept personnes ont été blessées.





Le propriétaire du snack bar n'a pas survécu aux coups de feu qu'il a reçu mardi 25 juillet dernier, tirés par un locataire qui lui devait de l'argent. Le tireur est actuellement en détention provisoire.



Santé

"L’alcool, la violence... : une affaire de famille", titre le JIR, alors qu'un nouveau programme a démarré à l’ANPAA pour amèner à des prises de conscience et à une remise en question de certains comportements au sein des familles touchées par l’alcool, le zamal ou la violence. Un accident mortel a eu lieu à Manapany, sur la RN2, dans la nuit de samedi à dimanche. Un groupe revenait d'un mariage en minubus lorsqu'il a été heurté par une voiture qui arrivait du sens inverse. Un homme de 37 et décédé et sept personnes ont été blessées.Le propriétaire du snack bar n'a pas survécu aux coups de feu qu'il a reçu mardi 25 juillet dernier, tirés par un locataire qui lui devait de l'argent. Le tireur est actuellement en détention provisoire."L’alcool, la violence... : une affaire de famille", titre le JIR, alors qu'un nouveau programme a démarré à l’ANPAA pour amèner à des prises de conscience et à une remise en question de certains comportements au sein des familles touchées par l’alcool, le zamal ou la violence.





Economie



Le Quotidien consacre son dossier du jour au prix des carburants. À La Réunion, le gazole est le moins cher et le moins taxé de France, révèle le journal qui décortique le prix d'un litre.







"La Réunion à la conquête de la Route de la Soie" indique le JIR. "Le Forum organisé demain, mardi, au "Moca" à Montgaillard, à l’initiative de la Région vise à donner une nouvelle dimension économique à notre territoire." Le Quotidien consacre son dossier du jour au prix des carburants. À La Réunion, le gazole est le moins cher et le moins taxé de France, révèle le journal qui décortique le prix d'un litre."La Réunion à la conquête de la Route de la Soie" indique le JIR. "Le Forum organisé demain, mardi, au "Moca" à Montgaillard, à l’initiative de la Région vise à donner une nouvelle dimension économique à notre territoire." Zinfos974 Lu 717 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 6 août [REVUE DE PRESSE] Samedi 5 août