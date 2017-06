Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 5 juin 2017

La Quotidien revient, en Une, sur "l’argent des députés". Nous sommes en effet "après l’affaire Pénélope Fillon et avant la loi de moralisation". Le journal nous éclaire sur les revenus d’un député, ce qui risque de changer cette année et leur système de retraite.



Suite au décès d’un motard hier au Port, le Jir fait sa Une sur les survivants d’accidents de la route, que les statistiques ne tiennent pas en compte… Des Réunionnais qui tentent de vivre, au mieux, avec les séquelles.



Faits Divers



Un détenu de la maison d’arrêt de Cayenne à Saint-Pierre s’est évadé hier mais a été rattrapé par les forces de l’ordre quelques heures plus tard. Blessé à la jambe lors de sa chute pour s’enfuir, il n’a pas pu aller bien loin. Il purge une peine de deux ans pour vols avec violence. La zone non-sécurisée par laquelle il est passé avait déjà été signalée à l’administration.



Deux motos sont entrées en collision hier sur la quatre voies au niveau de la Rivière des Galets. L’un d’entre eux, un homme âgé d’une trentaine d’années, n’a pas survécu. Il s’agit de la 23e personne décédée sur les routes de l’île depuis le début de l’année.



Politique



Dans le Quotidien, on lit que les pro-macron restent muets, suite à la blague de mauvais goût du président concernant le kwassa-kwassa "qui pêche peu mais amène du Comorien". Sachant que des milliers de Comoriens ont perdu la vie en mer en essayant se rendre à Mayotte, il y a un léger malaise chez ses supporters.



Le Jir fait le tour des voitures sono, devenues traditionnelles en cette période de campagne électorale. Certains optent pour des camping-cars, d’autres pour des vans et puis enfin, des voitures classiques.



Economie



Dans le Jir, on apprend que le Crédit Agricole est toujours en tête dans le classement des banques les moins chères de La Réunion, ses tarifs n’ayant pas évolué.



Toujours dans le Jir: "Et si nos déchets valaient de l’or ?" Plusieurs projets de valorisation sont à l’étude dont la méthanisation qui permettra la création d’énergie à partir de lisier de porc ou de fiente de poulet.



Culture



Retour sur le Sakifo qui a été, une fois de plus, un succès. Des grands noms, comme Tryo, Damien Marley, Wax Tailor, Keziah Jones et des moins grands, ont attiré des milliers de personnes ce week-end à la Ravine Blanche.



Place également aux animaux ce week-end avec le Salon Zanimos à la Nordev. Il est encore possible d’aller voir les bêtes ce lundi, dernier jour du salon.



Société



Une nouvelle campagne de stérilisation a été lancée par la Casud. Les habitants du Tampon, de Saint-Joseph, de l'Entre-Deux et de Saint-Philippe sont invités à faire stériliser et identifier leur chiens et chats gratuitement s'ils ne sont pas imposables.



