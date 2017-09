Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 4 septembre 2017

"Levothyrox la pilule ne passe pas" titre le Journal de l’Ile ce matin. Ce traitement de l’hypothyroïdie a récemment vu sa composition changer. L’Agence Nationale de Santé reconnaît un déficit d’information. 283 000 personnes traitées sont concernées.



À la Une du Quotidien, "le grand boom du tourisme médical". Les plages ne sont pas les seuls arguments de l’île soeur, qui attire également en proposant des cures de santé et bien être, ou des opérations de chirurgie esthétique.

Dans le Quotidien "mortelle bagarre sur le front de mer de Saint-Pierre", un tragique malentendu. Aujourd’hui s’ouvre le procès d’Evan Pitrboth, auteur d’un coup de couteau mortel sur Geoffrey Duterque, le 25 octobre 2015.



Le Jir propose de décrypter la crise du BTP sur notre île. Le secteur est mis à mal, avec un déficit de commande publique. Demain, l’intersyndicale a décidé de manifester à Saint-Denis avec le dépôt d’une motion aux pouvoirs publics.

Cumul des mandats oblige, Thierry Robert s’est défait de son écharpe de maire de Saint-Leu. Il laisse la place à Bruno Domen. Son homme de confiance ne promet pas de révolution à la mairie, mais explique vouloir se faire plus discret que son prédécesseur. Thierry Robert reste cependant porte-parole de la majorité.



Dans le Jir, les Réunionnais sont appelés à participer aux états généraux de l’alimentation. Des consultations publiques seront organisées entre mi-septembre et mi-octobre. Une réflexion collective qui sera menée au niveau national. Bien être animal, économie locale, gaspillage alimentaire: plusieurs aspects seront développés au sein d’ateliers.



L’écart se creuse entre l’Excelsior et Saint-Pierre. Pour la 6ème journée de Régionale 1, les Léopards l’ont emporté 5 à 2. Zinfos974 Lu 432 fois



