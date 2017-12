Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 4 décembre 2017

À la une du Journal de l’île ce matin, un rebondissement dans l’affaire de la villa de la présidente du conseil départemental. "Les Dindar voulaient construire un immeuble" révèle en effet le journal.



À la une du Quotidien, les vertus et "le grand retour du mouroungue". Objet de nombreuses études, cet arbre aurait des vertus antioxydantes.



Société



À lire dans le Jir, le dernier rebondissement dans l'enquête sur la villa de la présidente. Les Dindar ont d'abord tenté une opération lucrative avec la construction "immeuble en R + 2" en lieu et place de la maison Drouhet. L'échec de l’opération explique le retrait d'Ibrahim Dindar et le plan B piloté par la présidente pour s’offrir une grosse villa à petit prix en compensation.



Il n’y aura pas de "soucoupe" au Colosse à Saint-André. La mairie a refusé un permis de construire pour un dancing au Colosse estimant que l’investisseur a caché la véritable nature du projet, jugé incompatible avec le site. Ce dernier réfute et défend son projet.



Au Port, le premier rodéo autorisé s’est déroulé hier, sur une portion fermée du boulevard Tamatave. Le bilan est positif, mais cet essai restera sans lendemain si les autres communes de l’île ne prennent pas le relais. Le maire Olivier Hoarau lance un appel aux autres communes pour organiser des événements similaires.



Faits-Divers



Nouveau volet dans l’affaire Gérald Govindamal. L’homme d’affaire déchu est de retour au tribunal peut-on lire dans le Quotidien. Les deux jours du procès qui s’ouvrira ce jeudi au tribunal correctionnel de Saint-Pierre s’annonce sulfureux, avec 12 prévenus, des dizaines de victimes et d l’argent qui coulait à flots.



À Mayotte, la libération d’un réseau de passeurs présumés fait grand bruit. En 2016, 9 prévenus avaient été arrêtés par la gendarmerie et six détenus ont été libérés après que leur procès ait été renvoyé en janvier.



Sport



Le match opposant l’Excelsior au Mans ce dimanche, malgré une meilleure possession et un plus grand nombre d'occasions, l’Excelsior est tombée face au Mans, beaucoup plus efficace et toujours invincible cette saison. Roberto Elcaman et les Tangos ont laissé passer leur chance en première période. Le Mans en a profité pour se hisser en 32e de finale.



La course de vélo Mégavalanche avec une première participation, Thomas Lapeyrie a remporté la course dominant largement son dauphin Loris Vergier et le Réunionnais Jean-Max Laurestant, beau 3e.



