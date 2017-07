Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 31 juillet

Ce lundi, le Journal de l'Île s'interroge sur les 11 vaccins bientôt rendus obligatoires par le gouvernement. L'inquiétude de la population quant à l'innocuité et l'utilité réelle de ces vaccins va crescendo. Des médecins répondent à ces questions dans le dossier du jour du journal.



Le Quotidien titre ce matin sur le 48ème Tour auto, que Jean-Marie Cuoq et son co-pilote Christophe Tonru ont remporté hier, avec un nouveau record de temps. Une 48ème édition marquée par un accident, deux enfants ayant été renversés par une voiture ouvreuse.

Faits divers



Un butin s’avère particulièrement important et inquiétant pour un cambrioleur qui a dévalisé le domicile d’un Saint-Pierrois vendredi après-midi. En effet, des bijoux, 10 000 euros en espèces, mais surtout une arme de poing et ses munitions ont été dérobés.



Deux évacuations dans la journée de dimanche pour le peloton de gendarmerie de haute montagne : un homme de 26 ans, qui avait un important traumatisme à la cheville, a été récupéré lors de sa descente du Piton des Neiges, à 500 mètres du gîte. Un autre homme de 27 ans, touché lui aussi à la cheville, s'est vu évacuer du gîte de la Nouvelle. Tous deux ont été emmenés au CHU de Bellepierre.



Société



L’éruption du volcan a créé un cône d’une taille impressionnante, qui rivalise de hauteur avec le cratère Château-Fort, l’un des plus beaux de l’enclos à ce jour. Après une recrudescence de l’activité ces derniers jours, celle-ci s’est stabilisée ce week-end.



Politique



Thierry Robert interpelle la ministre des Outre-mer dans une lettre, au sujet de la baisse annoncée des contrats aidés. Il y dénonce une situation très tendue, notamment pour les écoles, où ces contrats sont particulièrement impactés.

