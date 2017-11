[REVUE DE PRESSE] Lundi 27 novembre 2017

Faits-Divers



Un touriste de 71 ans est décédé hier matin suite à un accident de randonnée à Mafate. L’homme fermait la marche sur le sentier entre la Nouvelle et Roche-Plate quand il a fait une chute d’une quarantaine de mètres, rapporte le Quotidien.



Les jurés de la cour d’assises se pencheront sur trois affaires de viol cette semaine, indiquent le JIR et le Quotidien. Parmi celles-ci, un homme accusé d’avoir violé sa mère une nuit de mars 2016 sous l’emprise de l’alcool et un prête tamoul et malgache qui s’en prenait à de jeunes filles .