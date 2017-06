[REVUE DE PRESSE] Lundi 27 juin 2017

ÉCONOMIE



Le chômage en baisse à La Réunion. Fin mai 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 135 970. Ce nombre baisse de 0,2 % sur un mois (soit –330 personnes), de 0,7 % sur trois mois et progresse de 0,8 % sur un an.