[REVUE DE PRESSE] Lundi 26 juin 2017

À la une de la presse ce lundi, retour sur ce drame hier au Roches-Noires où deux personnes ont perdu la vie suite au chavirage du Maeva 4. Malgré les recommandations de Météo-France sur la forte houle, le bateau qui transportait des touristes était sorti en mer. "Un drame et des questions" titre Le Journal de l’île. Une enquête a été ouverte.



FAITS-DIVERS



On en sait un peu plus sur le décès du sexagénaire samedi soir au Barachois, percuté par un 4x4. Selon les informations du Quotidien, il aurait été victime de la maladresse de la conductrice, qui a accidentellement enclenché la marche arrière de la boîte automatique. En arrêt cardio-ventilatoire lors de l’arrivée des pompiers, la victime n’a pas pu être sauvée par les secours. "Une autopsie sera cependant pratiquée sur la pauvre victime afin de préciser les origines du décès qui pourraient être liées à une insuffisance cardiaque plus qu’à l’accident lui-même", termine Le Quotidien.



On est toujours sans nouvelles de ce randonneur, disparu depuis vendredi soir au Maïdo. Alors qu’il participait à un trail avec deux de ses amis, Mathieu, gendarme mobile en mission de 3 mois dans l’île selon nos confrères du JIR, n’est jamais arrivé au bout de sa destination. Un important dispositif de recherches a été mis en place pour retrouver le jeune militaire mais ont été stoppées hier. Elles reprendront ce lundi. Un appel à témoin a été lancé.

ÉCONOMIE



Des dissensions dans les rangs de la majorité d'Ibrahim Patel à la Chambre de commerce ? Tout porte à croire selon Le Quotidien, qui nous apprend que des "voix" s'élèvent au sein des élus de son camp, critiques sur sa gestion de la chambre consulaire. Le résultat d'exploitation de la CCIR devrait faire ressortir un déficit d'un million d'euros, ce qui n'a pas empêché Ibrahim Patel de demander une augmentation de 25% de sa rémunération, qui sera examinée jeudi lors d'une assemblée générale. Interrogé par le média sur les difficultés financières rencontrées par la Chambre de commerce, Ibrahim Patel a joué la carte de la sérénité, affirmant "rattraper tout ça" à compter de 2018, année où les congés de transition vont s'arrêter.



