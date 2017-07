Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 24 juillet

A la Une de vos deux journaux, la disparition d’un Saint-Leusien de 47 ans. Dimanche vers 14h30, il a été happé par une vague dans le lagon de Trou d’eau. "Un paddle-boarder porté disparu", titre le Journal de l’île qui a recueilli le témoignage d’un passionné de surf qui a assisté à la scène et tenté de lui porter secours.



"Nouveau drame de la houle", pour le Quotidien qui rappelle qu’il s’agit de la seconde tragédie survenue en un mois durant un épisode houleux. Deux personnes sont décédées après le chavirage d’un bateau à l’entrée du Port de St-Gilles.

Faits-divers



Pour les passionnés de glisse difficile de résister, note le JIR. A Saint-Pierre, des surfeurs ont été verbalisés. Le sénateur-maire, Michel Fontaine , s’est déplacé en mode "tirage d’oreilles", écrit le journal.



Un jeune Tamponnais de 14 ans a été interpellé vendredi. Il aurait profité de sa fugue pour cambrioler une maison et un commerce. Se sont ses empreintes qui l’on trahies, indique le Quotidien.



Des policiers ont, hier après-midi, essuyé des jets de galets alors qu’il tentaient de mettre fin à un rodéo deux-roues. Aucun blessé n’est à déplorer mais de nouvelles violences à l'encontre des forces de l'ordre, déplore le syndicat Unité SGP Police dans les colonnes de vos deux journaux.

Société



"Il faut sauver l’oignon péi", affirme le Quotidien. Avec 600 tonnes produites selon les derniers chiffres de la Chambre d’agriculture, la production décline.



Les effets scolaires ont déjà fait leur apparition sur les étagères des grandes surfaces et des librairies. Le JIR vous propose son "palmarès des enseignes les moins chères". Zinfos974 Lu 984 fois



