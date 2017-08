Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 21 août 2017

À la une du Journal de l’île ce lundi, retour sur le "succès" des radars automatiques dans l’île, qui ont permis de récolter 32% de PV en plus en 2016 ("Radars : ça cartonne").



Le Quotidien revient pour sa part sur l’invincibilité de la St-Pierroise et l’Excelsior en championnat de football de R1 ("Le mano a mano continue").

FAITS-DIVERS



Terrible drame samedi soir à Sainte-Suzanne. Un homme âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie après avoir perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course en contrebas du radier qui mène à la cascade. Selon les informations du Quotidien, la victime "aurait tenté de franchir le radier sous une pluie battante", faisant "dévier son véhicule de sa trajectoire". Le véhicule finira sa course en contrebas du radier, retourné sur le toit. Pour l’heure, la thèse accidentelle est avancée par les enquêteurs pour expliquer ce drame. Une autopsie est prévue ce lundi.



"Un motard décède dans un accident" (Le Quotidien) : Nouveau drame de la circulation hier en fin d’après-midi. Un motard a perdu la vie sur le pont de la Rivière d’Abord à la suite d’une collision frontale avec une voiture. Selon Le Quotidien, le deux-roues se serait déporté sur la gauche, occasionnant l’accident. "La voiture se trouvait dans la voie d’accélération en face juste avant le choc", ajoute le média. Une enquête a été ouverte et déterminera notamment si l’accident est dû à une manoeuvre dangereuse de la part du motard.

SOCIÉTÉ



Les travaux du futur collège de Roquefeuil, créé pour désengorger les collèges de Plateau-Caillou et des Aigrettes, devraient débuter début 2018 nous apprend Le Quotidien dans son édition du jour. La réalisation de cet établissement de 900 places est évalué à plus de 22 millions d’euros pour une livraison prévue pour la rentrée d’août 2019. Zinfos974 Lu 520 fois



