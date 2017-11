Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 20 novembre 2017

À la une du JIR ce lundi, retour sur la "flambée annoncée" et "durable" du prix des carburants à compter du 1er janvier 2018 (3,22 centimes pour le gazole et 6,33 centimes pour l’essence). Comme rapporté par le média, le litre de gazole "aura pris 25 centimes" d’ici à 2022…



De son côté, Le Quotidien a choisi de revenir sur le 19e titre de champion de La Réunion de la St-Pierroise. Après leur victoire 4-0 contre la St-Pauloise, les Cigognes ont été sacrées à cinq journées de la fin du championnat, une première dans l’histoire du foot péï.



FAITS-DIVERS



La nuit a été particulièrement agitée hier soir au Port…En réponse à la décision de la mairie de fermer le boulevard de la commune de Paris, des casseurs



Le procès de Marie-Yolande Sinama, 75 ans, s’ouvre aujourd’hui aux assises. La septuagénaire est accusée d’avoir tué son mari Yvon, atteint de la maladie d’Alzheimer, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015 à leur domicile conjugal de Pierrefonds. Une audience "marquée par l’empreinte de la maladie comme déclencheur d’un drame conjugal" (JIR). La nuit a été particulièrement agitée hier soir au Port…En réponse à la décision de la mairie de fermer le boulevard de la commune de Paris, des casseurs ont incendié plusieurs poubelles et ont même dégradé le McDonald’s situé dans le rond-point de la Rose des Vents, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre dans la cité portuaire.Le procès de Marie-Yolande Sinama, 75 ans, s’ouvre aujourd’hui aux assises. La septuagénaire est accusée d’avoir tué son mari Yvon, atteint de la maladie d’Alzheimer, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015 à leur domicile conjugal de Pierrefonds. Une audience "marquée par l’empreinte de la maladie comme déclencheur d’un drame conjugal" (JIR).

ÉCONOMIE



"RSI : un entrepreneur obtient l’annulation d’une créance de 153 600 euros" (JIR). En raison du "flou" qui règne autour du pouvoir de l’actuel directeur du RSI dans l’île, le tribunal de commerce a rejeté la créance de 153 600 euros d’un entrepreneur. Citée par le média, la juge commissaire Leïla Elyahyioui a rapporté que le procès-verbal "qui porterait désignation de Monsieur Tomezak en qualité de directeur est dépourvu non seulement des pages 4 à la moitié des pages 7 mais surtout de la page de signature". Un verdict qui pourrait en appeler d’autre à en croire le Journal de l’île.



SOCIÉTÉ



Plus de 40 000 Réunionnais ont déjà été épinglés par Hadopi concernant le téléchargement illégal depuis sa mise en place en 2010 nous apprend ce lundi le Journal de l’île. Notre département est celui d’Outre-Mer où le nombre de procédures est "le plus important" explique le JIR. Néanmoins, "aucune amende" n’a pour l’heure été infligée dans notre île. Nicolas Payet Lu 1227 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 19 novembre 2017 [REVUE DE PRESSE] Samedi 18 novembre 2017