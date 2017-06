Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 19 juin

Le résultat du deuxième tour des élections législatives fait la Une de vos deux journaux de presse écrite ce lundi.



"Nos 7 députés titre le Quotidien", tandis que le JIR affiche : "La Réunion ne surfe pas sur la vague Macron".



Trois députés sont réélus, quatre font leur entrée à l'assemblée nationale.

Faits-divers

Un bodyborder a été légèrement blessé par une attaque de requin ce dimanche, aux Roches Noires. Si sa planche a été mordue, lui s'en sort seulement avec une égratignure. Les faits sont survenus aux alentours de 10 heures, alors que le filet n'était pas opérationnel et la baignade interdite.



Le corps d'un pêcheur a été retrouvé ce dimanche midi, à Saint-Leu, au large de la Pointe des Châteaux, par des plongeurs d'un club de la commune. Une autopsie est prévue aujourd'hui pour déterminer les circonstances du décès.



À Mafate, un randonneur s'est noyé dans un bassin hier, lors d'une sortie de groupe. Il aurait été victime d'un malaise alors qu'il voulait se rafraîchir. Il n'a pas pu être sauvé par les secours.

Politique

Huguette Bello, élue députée depuis 20 ans, a été réélue très largement, souligne les deux journaux. Ericka Bareigts passe également aisément, avec deux voix sur trois. Thierry Robert rempile lui aussi. David Lorien, Nathalie Bassire et Nadia Ramassamy sont nouvellement élus, tout comme Jean-Hugues Ratenon qui a "créé la surprise".

Le Quotidien consacre sa page Economie à ce que les patrons et représentants des salariés attendent de nos députés. Dominique Vienne (CGPME), Didier Fauchard (Medef), Eric Marguerite (FO) et Ivan Hoarau (CGTR) sont notamment interrogés.



Société



L'appel du 18 juin a été commémoré hier au Barachois, 77 ans après la première lecture du message du général De Gaulle sur Radio Londres.





L'appel du 18 juin a été commémoré hier au Barachois, 77 ans après la première lecture du message du général De Gaulle sur Radio Londres.

"Bel élan de solidarité envers Luis", titre le Quotidien, alors que le collège du Ruisseau a organisé ce vendredi une manifestation sportive et solidaire à l'occasion de la journée internationale du CDKL5, une maladie rare dont est atteint le fils d'une enseignante.



