Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 18 septembre 2017 Le Journal de l'Ile relaye les conclusions d'une étude menée par l'Agence régionale de santé sur la qualité de l'eau délivrée dans les foyers. 47% des 364 000 abonnés sont alimentés par des réseaux ne possédant pas une sécurité sanitaire satisfaisante. Et 5% des abonnés réunionnais boivent une eau parasitée. Dossier complet à lire dans le JIR.



Le compte à rebours a commencé. A J-6 du dimanche d’élection, le Quotidien publie un dossier sur les sénatoriales et fait parler les grands électeurs qui ont participé aux précédentes élections. Cette année, 1340 conseillers municipaux, départementaux, régionaux, composent le collège électoral.

Faits divers



Deux hommes, qui agressaient sexuellement une Saint-Andréenne, ont été interpellés par la brigade anti-criminalité vendredi dernier. Ils ont été présentés ce dimanche au tribunal de champ fleuri. Une information judiciaire a été ouverte pour viol sur personne vulnérable et viol par personne en état d'ivresse.



Un père et son fils en viennent aux mains sous fond d'alcool. Un jeune homme a été entendu par les gendarmes ce dimanche après avoir frappé son père. Déjà connu des forces de l'ordre, il est soupçonné d'avoir utilisé une arme durant ces échanges de coups sur son père.

Les hommes du PGHM ont une nouvelle fois été très sollicités en cette journée de dimanche, favorable aux randonnées. Trois femmes ont été secourues après s'être blessées, deux pour des entorses à la cheville, et la troisième pour des douleurs articulaires au genou. Les trois randonneuses faisaient partie de deux groupes distincts, à Mafate et à la Plaine des Cafres.



Politique



Jean Claude Fruteau n'a pas encore fait son choix. Le maire de Saint-Benoît a ironisé sur l'existence d'une liste PS à ces élections sénatoriales, écrit le Journal de l'Ile. Entre le PS version alliance entre Gilbert Annette avec le LPA, et le PS version Wilfrid Bertile en accord avec le PLR, l'édile ne donnera pas de consigne.



Il ne donne, lui aussi, pas de consigne, désolé de voir la multiplication des listes de gauche pour les sénatoriales. Philippe Robert, conseiller départemental et opposant possessionnais, sait cependant qu'il ne votera pas pour la liste menée par Françoise Lambert, l'adjointe du maire de La Possession.

