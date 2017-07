Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 juillet

Les deux journaux consacrent leur Une à l'accident mortel survenu ce dimanche à Saint-Benoit. "Une famille anéantie", affiche ce lundi le JIR, "Il meurt carbonisé dans sa voiture" titre le Quotidien.





Un conducteur qui roulait à contre-sens au niveau de la rivière des Roches a percuté le véhicule d'une famille, décédant dans l'incendie de sa voiture. Dans l'autre véhicule, une mère et trois enfants sont grièvement blessés, dont un enfant de 10 ans dans un état critique.

Faits-divers

Deux hommes armés ont braqué un mac Donald ce samedi soir, à Sainte-Marie. Ils sont repartis avec un maigre butin de 220 euros. Une enquête a été ouverte pour tenter de mettre la main sur ces individus.





L'enclos du Piton de la Fournaise pourrait devenir accessible au public. Des accompagnateurs en montagne ont reçu une formation en ce sens. Une expérimentation a notamment été menée dans la nuit de samedi à dimanche.



Economie



L'iedom vient de publier une étude sur les pharmacies réunionnaise. "Des pharmacies très rentables mais avec un avenir incertain", titre Le Quotidien. "Les pharmacies réunionnaises fragilisées", affiche le JIR.



Le Quotidien consacre son dossier "Economie" du jour aux palettes de la société Ecopal. "Toute la palette du recyclage", affiche le journal en guise de titre.



Société



Thierry Robert a mis en scène sa démission. Le député-maire devait en effet faire le choix entre ses deux mandats, suite à la loi sur le non-cumul. Sans surprise, c'est de son mandat de maire qu'il a démissionné.





En cette période de vacances scolaires, le Journal de l'Ile présente dans ses pages "20 idées de sorties". Fêtes foraines, villages marmailles, manifestations culturelles, randonnées et concert sont passés en revue.



