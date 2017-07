Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 14 juillet 2017

À la une du Quotidien ce vendredi, retour sur la suspension du programme Caprequin 2, "suspendu faute de trésorerie". Un programme qui n’est plus financé depuis plus de deux semaines "et qui devrait perdurer jusqu’à la fin du mois". En cause : "la montée en charge d’un dispositif totalement remanié" explique Le Quotidien.



De son côté, Le Journal de l’île consacre sa une du jour à l’interpellation de trois individus qui ont dérobé près de 80 bouteilles dans la cave du colonel Auffret, n°1 des gendarmes à La Réunion. "Les SDF du quartier avaient pris l'habitude de se servir à bon compte en vin fin et en champagne", nous apprend le média.



FAITS-DIVERS



L’homme poignardé mercredi après-midi en bas de son immeuble à Saint-Louis est toujours hospitalisé. Interrogé par les enquêteurs, la victime a eu du mal à expliquer le déroulé de son agression et de se souvenir de son agresseur. Selon les informations du Quotidien, il aurait été agressé devant la mairie annexe de la Rivière avant de se rendre chez sa compagne où il s’est écroulé rue Gonneau. Il sera de nouveau entendu par les enquêteurs à la suite de son hospitalisation.



Le professionnel mis en cause par deux couples pour ne pas avoir livré les repas lors de leurs mariages respectifs, s’est expliqué dans les colonnes du Journal de l’île. Ce dernier, gérant de la société "Traiteur 974", a assuré que c’est le prestataire qu’il a engagé, "Eric Traiteur", qui lui a fait faux bond. Il lui aurait affirmé via un texto envoyé samedi dernier à 16h avoir eu "un gros problème" car il était "à la gendarmerie". Pas convaincant pour un des couples, qui ne comprend pas pourquoi le gérant de Traiteur 974 a continué deux heures plus tard à les rassurer quant à l’arrivée du prestataire. Les gendarmes de Sainte-Rose devraient poursuivre les investigations.

SOCIÉTÉ



Le conseil municipal de Saint-Paul va prochainement statuer sur le retour du "H" à l'entrée du lieu-dit Ermitage. En effet, le tribunal administratif a donné raison à un Saint-Gillois qui voulait rendre son H à l'Ermitage, perdu en 2009 à l'ouverture de la route des Tamarins. Le TA a demandé au conseil municipal de se décider avant trois mois.



