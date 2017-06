Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 juin 2017

"Une abstention record" : c’est la Une du Quotidien ce lundi matin, après le 1er tour des législatives hier ; moins de 35% de participation à La Réunion.



Le Jir fait sa Une sur les législatives également : "Main basse sur l’assemblée" en ce 1er tour pour Emmanuel Macron. Sept duels sont encore présents au second tour à La Réunion. Parmi les candidats, Ericka Bareigts, Huguette Bello et Thierry Robert qui sont loin devant. Et même si c’est plus serré pour Nathalie Bassire, elle surprend en remportant le 1er tour dans la 3e circonscription.

Faits Divers



Les contrôles routiers se sont poursuivis ce week-end et le bilan est "consternant" selon le Jir. Mobilisées aux abords des boîtes de l’Ouest, les forces de l’ordre ont contrôlé plus de 1500 véhicules et près de 700 infractions ont été relevées. Un scootériste a été contrôlé avec 2,42 g d’alcool dans le sang.



Le Quotidien revient sur l’éboulis qui a bloqué trois personnes à Takamaka à Saint-Benoît vendredi. Deux touristes espagnoles et un agent EDF ont dû passer la nuit dans les bureaux de la centrale hydroélectrique.



Toujours dans le Quotidien, une femme cherche sa sœur, déportée vers la Creuse à l’âge de deux ans entre 1981 et 1982. Leur mère est malade.



Le Jir précise que les odeurs à Grand Prado sont parties, la boue responsable, à la station d’épuration, a été évacuée.



Economie



Les négociations pour l’accord de partenariat entre Air Madagascar et Air Austral se poursuivent. La formalisation devrait se faire d'ici la fin du mois.



Dominique Vienne, président de la CPME, a été nommé représentant de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP), une instance de concertation et d’échanges sur les opérateurs économiques et acheteurs publics, selon le Jir. Zinfos974 Lu 106 fois



