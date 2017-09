Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 11 septembre 2017

À la Une des journaux ce lundi, un millier de personnes dans l’eau aux Roches Noires en pleine interdiction de baignade, pour défier les autorités et retrouver l’accès à la mer. L’organisateur de "Nou’t tout dan la mer", Jean-François Nativel, s’attend à être placé en garde à vue.



Faits Divers



Une jeune femme a été grièvement blessée dans un carambolage à Sainte-Marie hier. Une première voiture a fait des tonneaux puis trois autre véhicules sont ensuite entrés en collision.



L’ex-préfet de La Réunion, Jean Daubigny, comparaissait vendredi devant le tribunal de Paris : pendant quatre ans, il n’aurait pas payé d’impôts. 50.000 euros d’amende et un an de prison ont été requis.



Aux Assises cette semaine, une affaire de viol et de torture. Une femme de Saint-Joseph aurait subi ces actes de la part de son compagnon entre 2010 et 2015. Quatre braqueurs présumés de Sainte-Marie seront aussi dans le box.



Économie



Dans le Jir, on apprend que l’entreprise réunionnaise ECI (Études Créations et Informatique) qui fournit 2000 bus à La Réunion, aux Antilles, en Guyane, au Vietnam, en Malaisie et aux Seychelles, est accusé "de tous les maux" par le gestionnaire du réseau Car Jaune, le GME Cap’Run.



Le Jir annonce également que les mutations de deux professeurs des écoles réunionnaises, ont été acceptées. Elles avaient dû laisser leurs familles à La Réunion pour travailler en métropole mais ont reçu les soutiens du Crefom et de la députée Ericka Bareigts.



Demain, place aux manifestants contre la Nouvelle Loi Travail, rappelle toujours le Jir, Les syndicalistes descendront rue de Paris à Saint-Denis, jusqu’à la préfecture.

Société



Le Quotidien publie un dossier sur les "petits exilés médicaux", ces enfants mahorais malades sans parents à La Réunion, placé dans des familles d’accueil le temps de leur hospitalisation.



Toujours dans le Quotidien, des centaines de fidèles ont assisté à la messe célébrée par le cardinal mauricien Maurice Piat et l’évêque réunionnais Gilbert Aubry, à Sainte-Marie.



Fini le "rodeo sauvage" des motos au Chaudron ? Une cinquantaine de motards ont pu pratiquer leur "cross bitume", comme ils l'appellent, hier après-midi en toute sécurité sur la piste de la Jamaïque sous le regard d’un millier de spectateurs.

Zinfos974 Lu 319 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 10 septembre 2017 [REVUE DE PRESSE] Samedi 9 septembre 2017