Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 10 juillet 2017

À la Une des journaux ce lundi, le mouvement des planteurs qui risque de se durcir. "Lundi noir annoncé", lit-on dans le Jir. "La dernière chance…" à la Une du Quotidien. Les négociations entre planteurs et industriels avec l’aide du nouveau préfet, arrivé hier, se sont prolongées jusque dans la nuit. Sans accord trouvé. Ce lundi, ce sont les transporteurs qui devraient rejoindre le mouvement des planteurs et aider à bloquer l’île.



Faits Divers



Le mystère entoure toujours le corps de Julian Robert, 31 ans, retrouvé au Maïdo dans la nuit de vendredi à samedi.



La personne qui "passait" 500 g d’héroïne et 16 kg de résine de cannabis, soit plus de 300.000 euros de drogue, samedi, à l’aéroport, est toujours en garde à vue. Elle se présenterait comme "simple mule".



Dans le Quotidien, on apprend que 25 permis ont été retirés ce week-end par la gendarmerie et qu’une alcoolémie à plus de 3 g a été relevée par la police.





Economie



Le Jir annonce l’arrivée de peintures bio. L’Union Européenne avait, en 2014, interdit les peintures anti-salissures sur les coques des navires. La Réunion travaille sur la mise au point de peinture à base d’algues.



Le Quotidien présente les nouveaux téléphones portables Huawei P10 et P10 plus.



Le marché réunionnais serait toujours dynamique, selon le Jir, dans l’automobile. Il s’agit de la quatrième année consécutive de hausse avec 14.578 véhicules vendus chez les concessionnaires ; une progression de 6,28%.



Politique



Le Jir précise qu’Ericka Bareigts ne fait pas partie de la nouvelle direction collégiale du PS, comme cela avait été annoncé. La députée avait décliné l’offre. Zinfos974 Lu 1081 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 9 juillet 2017 [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 juillet 2017