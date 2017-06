Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 juin 2017

Une école de prêtes hindous s’est ouverte au temple de la Marine à Saint-Benoit. 25 élèves y sont actuellement formés. En partenariat avec une école religieuse de Pondichéry, durant sept ans, la formation permet d'initier les élèves aux différents rites ou encore au sanscrit. "Des pertes hindous formés à La Réunion", à la Une du Quotidien.



A quelques jours des premières épreuves du Bac, le JIR donne quelques conseils pour "être prêt au jour J" . "Le bac: une affaire de préliminaires", titre le journal qui a rencontré "quelques ainés expérimentés".

Faits divers



Mai dernier, cinq élèves du collège Paul Hermann à Saint-Pierre ont agressé leur professeur de sport à coups de raquette. La semaine dernière, le conseil de discipline a voté l’exclusion définitive pour quatre adolescentes. Un adolescent de 15 ans a été relaxé hier. Les quatre adolescentes devront prochainement s’expliquer une nouvelle fois sur ces faits devant la justice.



En juin 2014, deux femmes perdaient la vie lors d’une sortie plongée nocturne à Grands-Bois. Cet après-midi, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre devra se prononcer sur la responsabilité du club "Plongée Australe", indique le JIR.



Le maire de Saint-Louis a été mis en examen pour "complicité de délit de poursuite irrégulière de l’exercice de fonction par un élu". "Une enquête qui va faire pschitt", a confié au Quotidien Me Normane Omarjee, conseil de Cyrille Hamilcaro.

Social



Planteurs et industriels devraient se retrouver cet après-midi pour de nouvelles négociations, l’Etat dans le rôle de médiateur. Hier, les entrées des usines de Bois Rouge et du Gol sont restées bloquées. "CGPER, FDSEA et JA ont donc décidé de maintenir ensemble la pression en poursuivant les blocages", écrit le Quotidien. "Chacun doit faire un bout de chemin", a déclaré Philippe Labro, président de Tereos Océan Indien, dans les colonnes du JIR. Zinfos974 Lu 463 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 7 juin 2017 [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 juin 2017