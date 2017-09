[REVUE DE PRESSE] Jeudi 7 septembre 2017

"Mi sort de la mort !"… C’est la Une du Jir qui publie ce jeudi le témoignage de la gramoune tabassée à Saint-Paul. La femme de 69 ans raconte comment son ex-concubin l’a frappée à coups de barre de fer avant de la séquestrer pendant 48 heures. Pour sauver sa vie, elle a dû faire la morte, avant d’avoir l’occasion d’appeler à l’aide. Son agresseur est devant le tribunal ce jeudi.



Le Quotidien fait a Une sur l’institution scolaire à La Réunion qui a 200 ans. Colloque, expositions, conférences, livres, selon le journal, cette commémoration promet de nombreuses révélations et sans doute beaucoup de nostalgie. Une histoire qui dit beaucoup sur la société réunionnaise.



Faits Divers



Les braqueurs présumés du magasin l’Ange d’Or vendredi dernier à Saint-Louis ont été mis en examen hier. Ils sauront lundi s’ils sont placés en détention provisoire ; ce que le juge des libertés et de la détention déterminera.



Un homme a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour le viol de sa voisine handicapée âgée de 12 ans.



Dans le Jir, nous apprenons que la mairie de Saint-Paul va devoir interrompre un chantier à 12 millions d’euros à cause de permis de construire irréguliers. Il s’agit de 66 logements sociaux.



Économie



La guerre des cinémas continue: Mauréfilms et Mascareignes Kino d’un côté, Investissement commerce et cinéma de l’autre, à nouveau devant les tribunaux. Les deux exploitants se battent sur le prix des billets de cinéma associés à une soirée thématique et à la somme à verser au distributeur de film.



Côté emploi, l’Insee affirme dans le Jir que les contrats courts débouchent peu sur des CDI. Quand on est chômeur ou inactif, on a de grandes chances de le rester. Et plus on avance en âge, plus il est difficile de retrouver du travail.



L’Adir (Association pour le développement industriel de La Réunion) a tenu son assemblée générale hier à l’université. Son président, Daniel Moreau, appelle à un "changement de paradigme" et se montre ambitieux pour l’industrie locale. Il veut devenir leader sur le marché réunionnais et s’ouvrir à l’export.



Politique



Dominique Bussereau, président de l’Association des départements de France, était en visite à La Réunion. Il dit s’inspirer de notre île pour d’autres départements français, notamment les Maison d’assistants maternels.



Selon le Jir, Vanessa Miranville a choisi sa tête de liste pour les Sénatoriales: Françoise Lambert, son adjointe déléguée à l’aménagement et à la mobilité, et vice présidente du TCO.