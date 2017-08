Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 31 août 2017

Le Quotidien consacre sa Une au changement de gestion des filets anti-requin de Boucan Canont et Roches Noires. La mairie se sépare de Seanergy pour un fonctionnement en régie. "Saint-Paul empêtrée dans ses filets", titre le journal.



Le JIR dénonce en grande Une une arnaque qui circule actuellement sur Facebook. L’appât? Des annonces de dons de chiens de race. Le témoignage d’une des victimes est à retrouver dans les colonnes du journal, "Escroquerie au bon coeur".

Faits-divers



Hier dans le quartier de l’Oasis à St-André, s'est déroulée la reconstitution "d’une rixe sanglante". Le 17 janvier dernier, un trentenaire a tiré sur un adolescent de 17 ans le blessant grièvement. Poursuivi pour tentative de meurtre, l’auteur présumé du coup de feu devra s’expliquer devant la cour d’assises.



Les policiers du Port ont sensibilisé la population sur leurs conditions de travail dégradées en distribuant hier des tracts au marché forain, indique le JIR. Ils réclament notamment la mise en place de la réforme du cycle horaire, précise le Quotidien.



Le Saint-Paulois interpellé lundi, soupçonné d’être impliqué dans le décès de son frère, a hier été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. L’homme clame son innocence.

Politique



"Le beau cadeau de rupture de Didier Robert", titre le Quotidien. Le journal s’est intéressé aux conditions de départ de l’ex-directrice administrative et financière de la Réunion des Musées Régionaux. Son salaire aurait doublé trois mois avant la signature d’une rupture conventionnelle.



Social



Les enseignants du primaire du Tampon en grève ce jeudi et demain. "Certaines écoles pourraient même rester fermées, ce matin", indique le JIR.



