Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 30 novembre 2017

Manu Payet sera de retour dans l’île fin avril prochain pour deux dates. L’artiste réunionnais jouera son one man show au Téat plein air. Un spectacle en cours à Paris. "Manu Payet, le retour", titre le Quotidien.



Le JIR consacre sa Une à une affaire d'escroquerie jugée demain au tribunal correctionnel de St-Denis. Multirécidiviste, l’homme menait grand train jusqu’à son interpellation par les policiers de la sureté départementale à Saint-Paul. "Fin de cavale pour l’escroc aux 104 victimes".

Faits-divers



Les deux victimes ont, hier, témoigné à la barre de la cour d’assises. Un St-Andréen, prêtre tamoul et malgache, est accusé de viols. " Je ne suis pas un ange mais je suis innocent", rapporte le Quotidien. "Cependant, les deux victimes révèlent des éléments qu'elles seules peuvent connaître", souligne le JIR.



Un jeune homme de 24 ans a, hier, été condamné à 15 mois de prison dont 7 ferme pour avoir participé au cambriolage d’une supérette à St-Paul. Le mis en cause a été confondu grâce aux traces ADN. Un cheveu retrouvé dans le casque de moto abandonné précipitamment sur place à l’arrivée du gérant, indique le JIR.



Le voleur a été pris en flagrant délit. Le jeune homme s’était introduit la vieille dans un restaurant de Cilaos, s’était servi dans le frigo, et avait même dormi dans le lit du gérant absent. Ce dernier a alerté les gendarmes qui l’ont interpellé le lendemain. Il sera jugé en avril prochain, indique le Quotidien.



Social

Ils demandent davantage d’effectifs et le départ du directeur du centre de détention du Port. Une cinquantaine d’agents pénitentiaires de l’Ufap Unsa Justice ont manifesté hier devant les grilles de la prison.

