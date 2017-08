Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 3 août





À la Une de vos deux journaux locaux ce jeudi matin, l'arrivée de Neymar au PSG. Un transfert d'un montant de pas moins de 222 millions d'euros pour la star brésilienne. Le footballeur star sera présenté ce jour aux supporteurs du mythique club parisien, qui appartient désormais à l'émirat du Qatar.







Faits divers



De très jeunes adolescents ont été arrêtés mardi au Port. Dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers ont été appelés pour un vol de moto dans un magasin. Les policiers ont arrêté mardi deux jeunes de 14 ans, qui ont reconnu le vol, avec la complicité d'un enfant de 11 ans.



Les gendarmes de Saint-Benoît ont procédé à l'arrestation de trois voleurs à la roulotte. Une arrestation rendue possible grâce à l'intervention d'un hélicoptère de la gendarmerie, qui a poursuivi les fuyards.







Société



Une chaîne de solidarité s'est rapidement mise en place pour aider Marie Stanislas Boutiana à rentrer sur l'île finir ses jours auprès des siens. La jeune femme de 33 ans est actuellement hospitalisée en Vendée pour un cancer incurable. Les réunionnais, solidaires, ont répondu présent à son appel à l'aide.



La rentrée sera décalée de 15 jours au nouveau lycée du Nord de Saint-Denis. La livraison du nouveau lycée de Bois-de-Nèfles se fera en effet le 26 août, et les 400 élèves de 2nde vont ainsi bénéficier de deux semaines de vacances en plus.



Zinfos974



