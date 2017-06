Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 29 juin 2017

À la une du Quotidien ce jeudi, retour sur ce « hold-up patrimonial » réalisé par l’État à l’encontre d’un Saint-Gillois, Michel Dupuy. Ce dernier a constaté que "son terrain situé à Saint-Gilles-les-Hauts ne lui appartenait plus", en raison d’une prescription trentenaire, assouplie par la récente loi égalité réelle.



FAITS-DIVERS



le prédicateur salutiste dionysien Naïl Varatchia a été condamné hier à sept ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Selon les informations du Quotidien, le jeune homme "n’a pas manifesté beaucoup d’émotion" à l’annonce du verdict.



Les recherches pour tenter de retrouver Mathieu Caizergue, porté disparu depuis vendredi au Maïdo, n’ont toujours rien donné. Un important dispositif composé de chiens, de drones, d’hélicoptères ou encore de militaires a pourtant été mis sur pied. Malgré tout, "il n’y a plus rien grand chose à explorer" indique le PGHM dans les colonnes du Quotidien. Un dispositif qui va être allégé aujourd’hui ajoute le média.



POLITIQUE



La Réunion tient enfin son nouveau préfet. Après quatre années passées à la tête de l’ARS de Haute-Normandie, Amaury de Saint-Quentin a été nommé 24e préfet du département, succédant à Dominique Sorain. Amaury de Saint-Quentin a déjà une expérience de l’Outre-mer, après avoir été nommé préfet de Guadeloupe en 2011. Il prendra ses fonctions à La Réunion dans les prochains jours.



ÉCONOMIE



Le fameux palmarès des 500 plus grandes fortunes professionnels de France a été publié par le magazine Challenges. Quatre Réunionnais y figurent : Armand Apavou, toujours première fortune réunionnaise à la 169e place avec 500 millions d'euros ; Jacques de Chateauvieux (203e avec 415 millions d'euros) ; Abdéali Goulamaly et la famille Ravate, qui font leur entrée dans ce classement, sont 443e ex-aequo avec une fortune estimée à 150 millions d'euros.



