[REVUE DE PRESSE] Jeudi 27 juillet

Une revue de presse sans le JIR aujourd'hui, suite à un problème technique que rencontre actuellement le site.



Hier, deux hommes ont été placés en garde à vue dans l’enquête sur la disparition du gendarme Mathieu Caizergues. Il s’agit des deux hommes qui l’accompagnaient dans cette randonnée. Ils doivent répondre aux questions des gendarmes de la section de recherches pour "non-assistance à personne en danger". "Gendarme disparu: l’enquête rebondit", à la Une du journal du Quotidien. "Il me tarde de savoir", a confié la mère du gendarme au journal.

Faits-divers



Mardi, deux individus ont été placés en garde à vue, soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre de Paulette Telmar. Après avoir détaillé leur emploi du temps, ils ont été relâchés, indique le journal.



Déjà condamné pour les mêmes faits, un homme a été cette fois-ci condamné à de la prison ferme. Pour avoir tenté de racketter et frappé violemment un homme à la gare routière de St-Paul, il a été condamné, hier, à deux ans de prison ferme.



Le gérant du snack à Moulin Joli qui a tiré sur son propriétaire et un employé, sera présenté ce jeudi devant le tribunal correctionnel "en vue d’une ouverture d’information", écrit le Quotidien.

Politique



Malgré des débats particulièrement "animés" et des manifestations du public, la majorité municipale a voté le report de la création de la commune de la Rivière. "Reste à savoir quelle sera la décision du préfet" .



Société



Le Quotidien consacre un dossier au varroa qui touche La Réunion depuis le mois de mai. L’interdiction générale de déplacements des ruches a été levée sauf pour 5 zones qui demeurent indemnes. Zinfos974 Lu 1660 fois



