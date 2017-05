Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 25 mai 2017

À la Une du Quotidien ce jeudi de l’Ascension, "Les planteurs s’énervent". La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs ont manifesté devant la DAAF suite à des négociations infructueuses avec les industriels qui n’acceptent pas d’augmenter le prix de base de la tonne de canne. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le Barachois pour bloquer la route.



Un peu d’Histoire en Une du Jir : "Il y a 200 ans, Bourbon faisait son entrée dans l’école". C’est en effet en 1817 qu’une "organisation scolaire pérenne" a été mise en place par les sœur de Cluny et les frères Lasalliens.



Faits Divers



Le tribunal administratif a abordé le dossier de Sarah Permacaondin, décédée dans un accident à Saint-André en décembre 2011. L’adolescente de 14 ans avait été écrasée contre un mur par un bus. Mais difficile de trouver un responsable dans cet accident, le chauffeur n’étant pas sous l’effet de l’alcool ni conduisant trop rapidement.

Kévin Bardinier, 23 ans, était devant la Cour d’assises hier, accusé de tentative de meurtre et viols. Le 7 août 2015, l’homme se rend à la gendarmerie de Saint-Leu pour avouer au meurtre d’une femme. Celle-ci a été laissée inconsciente dans des toilettes publiques. L’homme n’a rien voulu dire hier. Il était accompagné d’Ulrich Chariter, présent le soir des faits, accusé de non-assistance à personne en danger.



Un grutier a été pris d’un malaise au Tampon hier à 32 mètres de hauteur. Il a été extrait de la grue par le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) et transporté au CHU de Saint-Pierre.



Economie



Le chômage était en baisse en avril : une diminution de 1,1% entre mars et avril, soit 1540 demandeurs d’emploi en moins. La première baisse depuis juin 2016.



Les Brasseries de Bourbon sont engagées dans le développement durable, rappelle le Jir. Cela fait plusieurs années qu’un système d’économie circulaire de collecte de bouteilles en verre usagées a été mis en place. 40 millions de bouteilles sont réutilisées chaque année.



Politique



Les journaux laissent également une place aux législatives : "Le bilan mitigé des députés réunionnais" selon le Jir et "Les candidats PS ne voient plus l’avenir en rose", lit-on dans le Quotidien. En effet, le logo n’apparaît plus sur les affiches des candidats socialistes. Le Jir montre que les députés réunionnais ne sont pas les plus sérieux et efficaces en Assemblée nationale.



Société



Un hommage est organisé ce jeudi pour le père Glénac à la paroisse de Sainte-Marie.



Christine Salem sera au Kabardock demain avec un concert totalement libre, préparé comme elle le souhaite.



