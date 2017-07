Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 20 juillet

"17 maires exigent le retour à la semaine de quatre jours", titre ce jeudi le Journal de l'Ile, qui consacre sa Une à la réforme des temps scolaires.



De son côté, le Quotidien titre "La passion de l'espace", s'intéressant à "nos experts péi". Une "Réunionnaise nous raconte son incroyable parcours qui est passé par Arianespace", annonce le journal.

Faits-divers

Un Saint-Paulois de 48 ans est porté disparu. Jean-Philippe A. n'a plus donné signe de vie depuis le 12 juillet. La gendarmerie a lancé un appel à témoins et invite toute personne ayant des informations à téléphoner au 02 62 33 50 33.



Fin juin, la Civis a été condamnée pour harcèlement moral envers un de ses employés, relate le JIR. La victime recevra 5000 euros d'indemnités ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d'une procédure au pénal.

Société Une ligne de bus directe entre l'aéroport de Pierrefonds et celui de Gillot a été inaugurée. Il s'agit d'un véhicule de 48 places, climatisé, avec connexion WiFi. Le coût du trajet est de 20 euros pour un trajet. Les places doivent être réservées à l'avance.



Jusqu’à la fin des vacances, la caravane de Timoun sillonne les routes pour sensibiliser la population aux gestes de secours. Une initiation aux gestes qui sauvent et à la réduction des risques de catastrophes gratuite pour petits et grands.

Economie



Après 15 jours de mise en marche, les journaux font le point sur free à La Réunion. "Des bugs mais du débit", pour le Quotidien, "Couac en série chez Free" pour le JIR.





"Plus de 5000 passagers transportés en moins de 15 jours par French Blue", fait savoir le Journal de l'Ile. Le Quotidien s'intéresse lui aux prix des billets d'avion de manière globale, faisant remarquer que "les prix s'envolent en juin", relatant l'étude de l'Insee. Après 15 jours de mise en marche, les journaux font le point sur free à La Réunion. "Des bugs mais du débit", pour le Quotidien, "Couac en série chez Free" pour le JIR.



