[REVUE DE PRESSE] Jeudi 18 mai 2017

Un piéton a été gravement blessé hier à Piton Saint-Leu, renversé par une voiture. Il a été médicalisé sur place puis transféré à l’hôpital.



Un jeune de 20 ans a été jugé hier pour trafic de stupéfiants. Il avait été interpellé à l’aéroport Roland Garros le 15 mai dernier, avec 305 grammes de cannabis et 12 grammes de cocaïne dans ses bagages. Il a expliqué honnêtement ses actes, évoquant sa mère victime de violences conjugales pour laquelle il avait raté plusieurs vols. Il cherchait à rembourser les billets. Il a été condamné à un an de prison avec sursis.



L’Arajufa (Association réunionnaise pour l’aide juridique aux familles et aux victimes) a lancé un appel aux financements à cause de plusieurs années de baisses de subventions.



Le Jir revient sur le décès de Gaëlle Latchy au CHU de Terre-Sainte en 2012. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte.



Dans le Quotidien, on apprend que le groupe de parfumerie Mado connaît un conflit familial. Hanif ingar, actionnaire minoritaire, a été assigné devant le tribunal de commerce par sa sœur et son père. Ils contestent un "montage constitutif d’une fraude". Il aurait cédé ses parts aux bijouteries Gold Center, Océanor et Beauty Success.